В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
В Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.
Наприклад, яйця курячі Ясенсвіт (перший сорт, 10 штук) коштуватиме в середньому так:
Auchan 71,40 гривні;
Novus 67,99 гривні;
Megamarket 78,20 гривні;
АТБ 67,90 гривні;
Varus 59,90 гривні.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.