15 жовтня 2025, 23:00

В Україні відчутно подорожчали яйця: які зараз ціни в супермаркетах

15 жовтня 2025, 23:00
Фото: Нацполіція
В Україні подорожчали яйця. Тепер діапазон цін у супермаркетах став ширшим

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

В Україні яйця за останній рік подорожчали на 53,6%. Тобто, з 35,3 до 54,2 гривні за десяток. Таким чином зараз в середньому в українських магазинах вартість лотка яєць коливається від 59,90 до 78,20 гривні.

Наприклад, яйця курячі Ясенсвіт (перший сорт, 10 штук) коштуватиме в середньому так:

  • Auchan 71,40 гривні;

  • Novus 67,99 гривні;

  • Megamarket 78,20 гривні;

  • АТБ 67,90 гривні;

  • Varus 59,90 гривні.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому змінюються ціни на цибулю. Через затяжні дощі в період жнив якість овочів серйозно постраждала. Тому багато фермерів були вимушені якнайшвидше реалізувати товар та знижувати ціни. При цьому цибулю високої якості деякі виробники тримають у сховищах в очікуванні вищих цін.

15 жовтня 2025
