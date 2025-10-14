У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію
Йдеться про Купʼянський район
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
"На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію в примусовому порядку із дітей з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад", – йдеться у повідомленні.
Загалом влада регіону має вивезти в більш безпечні місця 601 дитину із 409 сімей.
Як зазначається, рішення ухвалено у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.
Нагадаємо, місто Куп’янськ на Харківщині майже повністю зруйновано через щоденні обстріли. Про це нещодавно повідомив начальник МВА Андрій Беседін.
