У 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про евакуацію в примусовому порядку із дітей з 27 населених пунктів Великобурлуцької, 6 – Вільхуватської та 7 – Шевченківської територіальних громад", – йдеться у повідомленні.

Загалом влада регіону має вивезти в більш безпечні місця 601 дитину із 409 сімей.

Як зазначається, рішення ухвалено у зв'язку із загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, місто Куп’янськ на Харківщині майже повністю зруйновано через щоденні обстріли. Про це нещодавно повідомив начальник МВА Андрій Беседін.