Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Злоумышленники действовали под видом якобы государственной программы "Поддержка" и запускали таргетированную рекламу в соцсетях. Для реализации схем они организовали колл-центр, ориентированный на пожилых людей. Установленная клиентская база фигурантов насчитывает около 49 тысяч человек.

Возглавил группировку 41-летний киевлянин. Он наладил производство добавок, содержание которых не соответствовало информации на упаковке. Производство осуществлялось на мощностях нескольких региональных компаний. Для создания видимости законной деятельности организатор зарегистрировал юридическое лицо.

Изъяты фальсифицированные биодобавки и документы

Фальсифицированные добавки могли негативно влиять на здоровье, особенно при систематическом употреблении. Людям с хроническими заболеваниями такие смеси грозили серьезными последствиями и побочными эффектами.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры следователи сообщили о подозрении четырем членам группировки по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, в Днепропетровской области пенсионеры стали жертвами мошеннической схемы по продаже биодобавок. Злоумышленники, среди которых были несовершеннолетние, отправляли БАДы без заказа и требовали оплату по завышенной цене, вводя людей в заблуждение.