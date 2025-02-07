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07 февраля 2025, 17:37

В Днепропетровской области пенсионеров заставляли платить за БАДы, которые они не заказывали

07 февраля 2025, 17:37
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фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители разоблачили 13 участников преступной организации. Жители Днепропетровщины организовали на территории нескольких областей деятельность колцентров, которые занимались вымогательством денег у пожилых людей

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Участники преступной организации, среди которых были несовершеннолетние, присылали пенсионерам под видом лекарства БАДы, которые те не заказывали. После этого звонили потерпевшим и требовали оплатить товар по завышенной цене.

В случае отказа подозреваемые под видом работников государственной исполнительной службы звонили пенсионерам и угрожали открытием уголовного производства, штрафом, который значительно превысил стоимость БАДов, конфискацией имущества или блокированием пенсионной карты.

Установлено, что в день аферисты отправляли более 100 посылок. В общей сложности они обманули людей на 10 миллионов гривен. Из-за психологического давления у многих жертв ухудшилось состояние здоровья.

По результатам санкционированных обысков на территории Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областей изъято:

  • более 3000 упаковок БАДов,
  • компьютерная техника, телефоны, банковские карты,
  • 323 000 долларов наличными,
  • русскую символику и печати с гербом России.

Девять участников преступной организации задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Напомним, на Прикарпатье разоблачили подпольное производство бытовой химии.

Ранее мы сообщали, что в Харькове и области разоблачили масштабную схему по продаже контрафактных сигарет и алкоголя.

Схемы колл-центр пенсионеры БАДы полиция
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