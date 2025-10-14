11:38  14 жовтня
На Київщині під колесами Mitsubishi загинув пішохід
14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
14 жовтня 2025, 19:42

На Харківщині викрили кол-центр, який продавав небезпечні БАДи літнім людям

14 жовтня 2025, 19:42
Фото: пресслужба поліції
Поліція Харкова викрила організовану групу, яка займалася онлайн-продажем фальсифікованих біологічно-активних добавок

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зловмисники діяли під виглядом нібито державної програми "Підтримка" та запускали таргетовану рекламу у соцмережах. Для реалізації схем вони організували кол-центр, орієнтований на літніх людей. Встановлена клієнтська база фігурантів налічує близько 49 тисяч осіб.

Очолив угруповання 41-річний киянин. Він налагодив виробництво добавок, вміст яких не відповідав інформації на упаковці. Виробництво здійснювалося на потужностях кількох регіональних компаній. Для створення видимості законної діяльності організатор зареєстрував юридичну особу.

Вилучено фальсифіковані біодобавки та документи

Фальсифіковані добавки могли негативно впливати на здоров'я, особливо при систематичному вживанні. Людям з хронічними захворюваннями такі суміші загрожували серйозними наслідками та побічними ефектами.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчі повідомили про підозру чотирьом членам угруповання за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині пенсіонери стали жертвами шахрайської схеми з продажу біодобавок. Зловмисники, серед яких були неповнолітні, надсилали БАДи без замовлення та вимагали оплату за завищеною ціною, вводячи людей в оману.

