ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
В Україні подорожчало будівництво житла
Загинув український актор, який служив у ЗСУ
14 жовтня 2025, 09:09

Ворог атакував Харківщину: постраждали понад 60 цивільних, пошкоджено будівлі та авто

14 жовтня 2025, 09:09
Фото: Харківська обласна прокуратура
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 8 населених пунктів Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 62 людини.

У Харкові травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69 та 74 років. Крім того, гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні.

У Куп'янську постраждали жінки 78, 58 та 71 років та чоловіки 57 і 72 років.

Ворог здійснив атаку безпілотниками на Київський район Харкова, а також завдав удари двома керованими авіабомбами по Салтівському району міста.

Завдяки оперативним роботам, всім споживачам відновили електропостачання.

На Харківщині ворог інтенсивно використав різні види озброєння. Внаслідок атак постраждала цивільна інфраструктура:

  • У Харкові пошкоджено гуртожиток, підприємство, навчальний заклад, лікарню, господарчу споруду, дві нежитлові будівлі, електромережі та 24 автомобілі.
  • У Куп'янському районі зафіксовані пошкодження автомобіля (с. Благодатівка), приватного будинку (м. Куп1янськ), двох приватних будинків і двох господарчих споруд (сел. Великий Бурлук).
  • У Харківському районі обстрілами пошкоджено приватний будинок у селі Козача Лопань.

Нагадаємо, увечері 13 жовтня російські війська завдали авіаудару по Харкову, застосувавши керовані авіаційні бомби. Під удар потрапили Слобідський та Салтівський райони. Шестеро людей отримали поранення уламками скла.

