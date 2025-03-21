В Киеве полицейский насиловал 10-летнюю девочку и угрожал "посадить ее родителей"

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В Киеве к 11 годам тюрьмы приговорили бывшего участкового, который насиловал малолетнего ребенка. Чтобы девочка молчала преступник угрожал "посадить ее родителей в тюрьму"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор Святошинского районного суда Киева от 17 марта 2025 года, пишет ТСН.

Правоохранитель также угрожал девочке тем, что "ее отец не вернется с войны, а бабушку посадят в тюрьму".

По материалам дела, подозреваемый еще в июле 2022 года вместе с семьей переехал из Луганщины в Киев. В столице он был назначен на должность участкового офицера полиции Бучанского райуправления полиции ГУНП в Киевской области.

После переезда падчерица фигуранта познакомилась с потерпевшей 2013 года рождения. Девочка пригласила новую подругу домой, где познакомила с отчимом. Мужчина с мая 2023 года начал общаться с ребенком в Telegram. Злоумышленник заставлял девочку посылать ему интимные фото. Затем участковый потребовал от ребенка вступить с ним в половой акт, угрожая, что "посадит родителей девочки в тюрьму". Впоследствии злоумышленник несколько раз изнасиловал ребенка.

Подозреваемый на суде свою вину категорически отрицал. Мужчина заявил, что якобы "девочка ему предложила себя", чтобы получить деньги. Однако он вроде бы "отказался". Впоследствии стражи порядка задержали работники ГБР.

На суде потерпевшая рассказала, что отчим ее подруги около 10 раз приставал к ней. Она вспомнила о фактах изнасилования. Также девочка отметила, что мужчина угрожал "посадить ее родителей". Об издевательствах она рассказала своей подруге, а та – ее бабушке.

Суд признал правоохранителя виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Суд запретил мужчине занимать должности в правоохранительных органах и заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и образованием несовершеннолетних и малолетних лиц сроком на три года. Насильника также лишили звания "старший лейтенант полиции". Этот приговор обвиняемый может оспорить в апелляционном суде.

Напомним, ранее на Волыни к 15 годам тюрьмы приговорили мужчину за неоднократное изнасилование 12-летней племянницы жены.