На Харківщині чоловік чотири роки ґвалтував малолітню падчерку

Ілюстративне фото

У Харкові засудили чоловіка, який ґвалтував малолітню дівчинку. Тепер його відправили до в'язниці

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

41-річного чоловіка засудили за зґвалтування дитини. Протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Це почалось, коли дівчинці було лише 8 років. Слідчі змогли довести понад 40 епізодів сексуальних дій.

Суд приговорив чоловіка до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше у Києві до 11 років ув'язнення засудили колишнього дільничного, який ґвалтував малолітню дитину. Для того, щоб дівчинка мовчала, злочинець погрожував "посадити її батьків у в'язницю".