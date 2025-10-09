15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 20:55

В Киеве получил приговор мужчина, изнасиловавший 6-летнюю дочь знакомой - как его наказали

09 октября 2025, 20:55
Фото: прокуратура
В Киеве признали виновным мужчину, изнасиловавшего малолетнюю девочку. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

52-летний мужчина приговорен к 11 годам заключения. На суде он не признавал свою вину. После вступления приговора информацию о мужчине будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних лиц.

Сам инцидент произошел, когда мама с двумя маленькими дочками осталась ночевать у знакомого в общежитии. Вечером мужчина лег спать на кресле, а женщина с детьми на кровати. Утром 6-летняя девочка очнулась рядом с мужчиной.

Выяснилось, что он касался половых органов ребенка, а затем изнасиловал его. И сам насильник, и мать детей употребляли алкоголь в тот вечер, поэтому женщина не знала, как ребенок оказался в другой комнате.

Девочка до конца не понимала, что с ней произошло. Однако она пожаловалась бабушке на боль. Тогда бабушка обратилась к стражам порядка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области подросток изнасиловал свою 8-летнюю сестру. Оказалось, что 13-летний парень сделал это по просьбе товарища, чтобы "снять взрослый контент".

