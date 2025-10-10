Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Опитування спрямоване на збір думок та пропозицій від представників молодіжного середовища. Таким чином експерти хочуть врахувати реальні потреби громад під час формування державної політики у сфері молоді.

Результати опитування стануть основою для погодження з Міністерством молоді та спорту України та Наглядовою радою Українського молодіжного фонду пріоритетних напрямів грантових конкурсів на наступний рік. Кого запрошують до участі:

• молодіжні та дитячі громадські об’єднання;

• молоді люди;

• представники молодіжних рад;

• органи учнівського та студентського самоврядування;

• молодіжні працівники;

• радники з питань молоді;

• фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що здійснюють молодіжну роботу.

Опитування триватиме до 25 жовтня 2025 року.

Долучитися можна за посиланням.

