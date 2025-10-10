12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
На Харківщині молодь запрошують долучитися до опитування щодо грантів

Фото з відкритих джерел
Український молодіжний фонд проводить опитування серед суб’єктів молодіжної роботи. Мета — визначити пріоритети грантових програм на наступний рік

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Опитування спрямоване на збір думок та пропозицій від представників молодіжного середовища. Таким чином експерти хочуть врахувати реальні потреби громад під час формування державної політики у сфері молоді.

Результати опитування стануть основою для погодження з Міністерством молоді та спорту України та Наглядовою радою Українського молодіжного фонду пріоритетних напрямів грантових конкурсів на наступний рік. Кого запрошують до участі:

  • • молодіжні та дитячі громадські об’єднання;
  • • молоді люди;
  • • представники молодіжних рад;
  • • органи учнівського та студентського самоврядування;
  • • молодіжні працівники;
  • • радники з питань молоді;
  • • фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що здійснюють молодіжну роботу.

Опитування триватиме до 25 жовтня 2025 року.

Долучитися можна за посиланням.

Нагадаємо, на Харківщині стартує освітній проєкт для жінок. Він має назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць". Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах

