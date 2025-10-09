Общины Харьковщины усиливают сотрудничество с международными партнерами

фото: Харьковская областная военная администрация

При содействии Харьковской ОВА общины региона усиливают сотрудничество с международными партнерами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, его заместитель Елена Логвинова совместно с заместителем Министра здравоохранения Украины Эдемом Адамановым и международными партнерами – делегацией Министерства здравоохранения Литовской Республики во главе с Министром здравоохранения Литвы Марией Якубаускене – посетили Дергачевскую.

Иностранные партнеры ознакомились с работой медицинской инфраструктуры общества в условиях полномасштабной войны.

Литовские семейные врачи и стоматологи регулярно приезжают в Дергачевскую общину, оказывая местным жителям бесплатную медицинскую помощь. Специалисты проводят обследование на базе стационарных и мобильных амбулаторий, выезжают к маломобильным пациентам, консультируют по профилактике хронических заболеваний и оказывают психологическую поддержку.

Напомним, в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.