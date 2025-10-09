15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 15:59

Общины Харьковщины усиливают сотрудничество с международными партнерами

09 октября 2025, 15:59
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

При содействии Харьковской ОВА общины региона усиливают сотрудничество с международными партнерами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, его заместитель Елена Логвинова совместно с заместителем Министра здравоохранения Украины Эдемом Адамановым и международными партнерами – делегацией Министерства здравоохранения Литовской Республики во главе с Министром здравоохранения Литвы Марией Якубаускене – посетили Дергачевскую.

Иностранные партнеры ознакомились с работой медицинской инфраструктуры общества в условиях полномасштабной войны.

Литовские семейные врачи и стоматологи регулярно приезжают в Дергачевскую общину, оказывая местным жителям бесплатную медицинскую помощь. Специалисты проводят обследование на базе стационарных и мобильных амбулаторий, выезжают к маломобильным пациентам, консультируют по профилактике хронических заболеваний и оказывают психологическую поддержку.

Напомним, в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
медицина поддержка фото Харьковская область Харьковская ОВА Синегубов Олег Васильевич
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
09 октября 2025, 15:16
Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей
09 октября 2025, 10:27
В Харьковской области пройдет ежегодный Конкурс историй, посвященный сотрудничеству между обществом, бизнесом и властью
08 октября 2025, 13:44
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
В Днепре влюбленная пара диверсантов планировала взорвать военного
09 октября 2025, 17:35
На Закарпатье задержали 29-летнего мужчину, который заплатил 11 000 долларов, чтобы переплыть Тису и чуть не погиб
09 октября 2025, 16:55
10 тысяч долларов за службу в тылу: в Закарпатье судили чиновника воинской части
09 октября 2025, 16:45
Стало известно, зачем РФ бьет по украинской железной дороге
09 октября 2025, 16:39
На Буковине священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу
09 октября 2025, 16:22
В Одесской области мать-одиночку отправили за решетку за схему для уклонистов
09 октября 2025, 16:05
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
09 октября 2025, 15:49
В Николаеве курсант готовил теракт в отеле
09 октября 2025, 15:25
Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
09 октября 2025, 15:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »