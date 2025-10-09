15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
09 октября 2025, 15:16

Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели

09 октября 2025, 15:16
иллюстративное фото: из открытых источников
По состоянию на 9 октября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3098 вакансий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

Топ-10 вакансий:

  1. Радиотелефонист – 120 000 грн.
  2. Юрисконсульт – 50 000 грн.
  3. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 40 000 грн.
  4. Инженер по проектно-сметной работе – 35 000 грн.
  5. Представитель торговый – 33 000 грн.
  6. Тракторист – 29 500 грн.
  7. Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 25 000 грн.
  8. Водитель погрузчика – 24 950 грн.
  9. Фармацевт клинический – 20000 грн.
  10. Аккумуляторщик – 17 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

09 октября 2025
