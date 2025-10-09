Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели
По состоянию на 9 октября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3098 вакансий
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Топ-10 вакансий:
- Радиотелефонист – 120 000 грн.
- Юрисконсульт – 50 000 грн.
- Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 40 000 грн.
- Инженер по проектно-сметной работе – 35 000 грн.
- Представитель торговый – 33 000 грн.
- Тракторист – 29 500 грн.
- Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 25 000 грн.
- Водитель погрузчика – 24 950 грн.
- Фармацевт клинический – 20000 грн.
- Аккумуляторщик – 17 000 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.
Напомним, в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.