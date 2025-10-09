15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 15:59

Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами

09 жовтня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Читайте также
на русском языке

За сприяння Харківської ОВА громади регіону посилюють співпрацю з міжнародними партнерами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Олена Логвинова спільно із заступником Міністра охорони здоров’я України Едемом Адамановим та міжнародними партнерами – делегацією Міністерства охорони здоров’я Литовської Республіки на чолі з Міністром охорони здоров’я Литви Марією Якубаускене – відвідали Дергачівську громаду.

Іноземні партнери ознайомились із роботою медичної інфраструктури громади в умовах повномасштабної війни.

Литовські сімейні лікарі та стоматологи регулярно приїздять до Дергачівської громади, надаючи місцевим жителям безоплатну медичну допомогу. Фахівці проводять обстеження на базі стаціонарних і мобільних амбулаторій, виїжджають до маломобільних пацієнтів, консультують щодо профілактики хронічних захворювань і надають психологічну підтримку.

Нагадаємо, на Харківщині посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
медицина підтримка фото Харківська область Харківська ОВА Синєгубов Олег Васильович
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
Харківщина долучається до другого етапу Програми підтримки громад: що зміниться для мешканців
09 жовтня 2025, 10:27
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
09 жовтня 2025, 15:49
У Миколаєві курсант готував теракт в готелі
09 жовтня 2025, 15:25
Робота на Харківщині: актуальні вакансії тижня
09 жовтня 2025, 15:16
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »