Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами

фото: Харківська обласна військова адміністрація

За сприяння Харківської ОВА громади регіону посилюють співпрацю з міжнародними партнерами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію.

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Олена Логвинова спільно із заступником Міністра охорони здоров’я України Едемом Адамановим та міжнародними партнерами – делегацією Міністерства охорони здоров’я Литовської Республіки на чолі з Міністром охорони здоров’я Литви Марією Якубаускене – відвідали Дергачівську громаду.

Іноземні партнери ознайомились із роботою медичної інфраструктури громади в умовах повномасштабної війни.

Литовські сімейні лікарі та стоматологи регулярно приїздять до Дергачівської громади, надаючи місцевим жителям безоплатну медичну допомогу. Фахівці проводять обстеження на базі стаціонарних і мобільних амбулаторій, виїжджають до маломобільних пацієнтів, консультують щодо профілактики хронічних захворювань і надають психологічну підтримку.

Нагадаємо, на Харківщині посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.