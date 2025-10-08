Иллюстративное фото

В Харьковской области вынесли приговор мужчине, повлекшему смертельную аварию. Известно, что он сел за рулем в нетрезвом состоянии

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Авария произошла летом прошлого года. 41-летний водитель ехал по Харьковскому шоссе вблизи села Черкасская Лозовая. Он был за рулем пьян и превысил скорость. В результате водитель не справился с управлением: машина съехала в кювет и перевернулась.

Его пассажиры, мужчина и женщина получили травмы. Водитель не вызывал медиков. В результате оба потерпевших погибли. Во время допроса мужчина частично признал свою вину. По его словам, авария якобы произошла из-за действий пассажирки, мешавшей ему управлять автомобилем.

Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы.

