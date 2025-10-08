Фото: ГСЧС

Во вторник, 7 октября, вечером в селе Рея Бердичевского района произошло ДТП с участием трактора и минивэна

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате столкновения водителя легковушки зажало в салоне. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали травмированного мужчину и передали медикам.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, ночью 5 октября на Черниговщине Volkswagen выехал на встречную и столкнулся с грузовиком. От полученных травм 24-летний водитель легковушки погиб.