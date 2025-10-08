Ілюстративне фото

У Харківській області винесли вирок чоловіку, який спричинив смертельну аварію. Відомо, що він сів за кермом у нетверезому стані

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась влітку минулого року. 41-річний водій їхав по Харківському шосе поблизу села Черкаська Лозова. Він був за кермом п'яний та перевищив швидкість. В результаті водій не впорався з керуванням: машина з'їхала в кювет та перевернулась.

Його пасажири, чоловік і жінка, отримали травми. Водій не викликав медиків. Внаслідок цього обидва потерпілі загинули. Під час допиту чоловік частково визнав свою провину. За його словами, аварія нібито сталася через дії пасажирки, яка заважала йому керувати автомобілем.

Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення.

