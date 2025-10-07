Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, оккупанты наступали в пешем порядке, а также используя мотоциклы и несколько бронемашин. Впрочем, благодаря слаженным действиям пограничников все атаки были отражены.

"Мотоциклы и вражеская техника уничтожены с помощью FPV-дронов и точных сбросов с беспилотников. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны. За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие областной центр.