Пограничники отразили массированный штурм россиян в Харьковской области
Пограничники бригады «Форпост» отразили массированный штурм на Волчанском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, оккупанты наступали в пешем порядке, а также используя мотоциклы и несколько бронемашин. Впрочем, благодаря слаженным действиям пограничников все атаки были отражены.
"Мотоциклы и вражеская техника уничтожены с помощью FPV-дронов и точных сбросов с беспилотников. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, Харьков готовится к самой сложной зиме за все годы войны. За последние дни враг уничтожил две трансформаторные подстанции, питавшие областной центр.
