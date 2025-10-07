Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині
Прикордонники бригади «Форпост» відбили масований штурм на Вовчанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, окупанти наступали в пішому порядку, а також використовуючи мотоцикли та декілька бронемашин. Втім, завдяки злагодженим діям прикордонників усі атаки було відбито.
"Мотоцикли та ворожу техніку знищено за допомогою FPV-дронів і точних скидів з безпілотників. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни. За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили обласний центр.
Харківщина готова до опалювального сезону: допомагають волонтери та партнериВсі новини »
07 жовтня 2025, 13:23Історія успіху: завдяки гранту ветеран із Харківщини створив унікальне підприємство
07 жовтня 2025, 11:58На Харківщині чоловіки жорстоко побили жінку та намагались її спалити: як їх покарали
07 жовтня 2025, 11:45
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Україна може без Болгарії добудувати атомні блоки на Хмельницькій атомній станції
07 жовтня 2025, 15:22Розкрадання коштів на каретах "швидких": у Києві розпочали розслідування
07 жовтня 2025, 14:58Жительку Одещини, яка вбила цеглою знайомого, засудили до 8 років позбавлення волі
07 жовтня 2025, 14:35Хабар за інвалідність: на Хмельниччині правоохоронці викрили лікаря психлікарні
07 жовтня 2025, 14:24Бив та принижував: вітчима на Київщині підозрюють у доведенні падчерки до самогубства
07 жовтня 2025, 14:09У Хмельницькому водій у 12 разів перевищив норму алкоголю та в'їхав в електроопору
07 жовтня 2025, 13:50У Молдові судитимуть українця, який допомагав чоловікам втекти за кордон
07 жовтня 2025, 13:48У Харкові винесли вирок військовому ТЦК, який вдарив вчителя історії
07 жовтня 2025, 13:40У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра
07 жовтня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі блоги »