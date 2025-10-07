Прикордонники відбили масований штурм росіян на Харківщині

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, окупанти наступали в пішому порядку, а також використовуючи мотоцикли та декілька бронемашин. Втім, завдяки злагодженим діям прикордонників усі атаки було відбито.

"Мотоцикли та ворожу техніку знищено за допомогою FPV-дронів і точних скидів з безпілотників. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Харків готується до найскладнішої зими за всі роки війни. За останні дні ворог знищив дві трансформаторні підстанції, які живили обласний центр.