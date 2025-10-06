В Днепре военный ТЦК "списал" по учету 17 человек, среди них - его брат и знакомые
В Днепре будут судить военный ТЦК. Он безосновательно списывал с военного учета 17 пригодных для службы мужчин
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.
Отмечается, что военный, используя собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберег", прописывал мужчинам, что они якобы признаны непригодными. Таким образом, призыва избежали 17 человек.
Известно, что среди них был военный брат и его знакомые. Несколько из них уже уехали за границу.
"Военнослужащий обвиняется в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенная лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно и препятствии законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1, 3 ст. 362 и К 1-4)". правоохранители.
Военному грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали восьмерых организаторов. По данным следствия, за деньги от 5 до 20 тысяч долларов дельцы оформляли фиктивные документы во избежание призыва, или переправляли уклонистов за границу вне пунктов пропуска.