Фото: Нацполіція

У Харківській області викрили 21-річну дівчину, яка влаштувала бізнес на ухилянтах. Тепер їй загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

21-річна жителька Харкова пообіцяла чоловіку призовного віку переправити його до Румунії. Свою "послугу" вона оцінила у 25 тисяч доларів. Спочатку його повинні були привезти до Ужгорода, а потів — до кордону з Румунією.

"Клієнт" передав гроші після того, як вони проїхали тимчасовий контрольно-пропускний пункт на виїзді з Харківщини. Після цього правоохоронці затримали організаторку схеми.

Тепер їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

