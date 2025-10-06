12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2025, 20:05

25 тисяч доларів за "мандрівку": на Харківщині викрили черговий канал для втечі за кордон

06 жовтня 2025, 20:05
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харківській області викрили 21-річну дівчину, яка влаштувала бізнес на ухилянтах. Тепер їй загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

21-річна жителька Харкова пообіцяла чоловіку призовного віку переправити його до Румунії. Свою "послугу" вона оцінила у 25 тисяч доларів. Спочатку його повинні були привезти до Ужгорода, а потів — до кордону з Румунією.

"Клієнт" передав гроші після того, як вони проїхали тимчасовий контрольно-пропускний пункт на виїзді з Харківщини. Після цього правоохоронці затримали організаторку схеми.

Тепер їй загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Дніпрі викрили військового ТЦК, який списав з військового обліку 17 людей без вагомих причин. Відомо, що серед цих людей були його знайомі та брат.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації Харківська область
У Києві викрили адвокатів, які заробляли на ухилянтах
06 жовтня 2025, 19:05
Прайс ТЦК: військовий розповів, скільки коштує відкупитися від армії
06 жовтня 2025, 13:42
На Рівненщині викрили жінку, яка заробляла на мандрівках для ухилянтів
03 жовтня 2025, 19:35
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей
06 жовтня 2025, 20:52
Генпрокуратура відкрила справу проти Куницького через погрози нардепу Олексію Гончаренко
06 жовтня 2025, 20:37
У Дніпрі затримали двох осіб, які за $13 тис. обіцяли відключити камери та незаконно переправити людину до Румунії
06 жовтня 2025, 20:21
Українські банкноти можуть отримати напис: "Ми віримо в Бога" – законопроєкт
06 жовтня 2025, 20:04
Розкрадання коштів на авто для рятувальників: у Києві розпочали розслідування
06 жовтня 2025, 19:40
На Київщині 92-річна жінка потрапила під колеса авто – деталі інциденту
06 жовтня 2025, 19:38
У Чернігові росіяни атакували безпілотниками житлові будинки: в поліції оприлюднили наслідки обстрілів
06 жовтня 2025, 19:26
Росіяни атакували Дніпропетровщину: понад три десятки ударів за день
06 жовтня 2025, 19:20
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох авто – постраждали п’ятеро людей
06 жовтня 2025, 19:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »