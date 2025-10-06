07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
10:17  06 жовтня
На Полтавщині Toyota вилетіла в кювет та перекинулася: загинула 21-річна киянка
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
06 жовтня 2025, 10:55

Шукав "роботу" – знайшов росіян: у Харкові засудили зрадника

06 жовтня 2025, 10:55
Фото: Ілюстративне
У Харкові засудили коригувальника. Чоловіка завербували через соцмережі

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку-восени чоловік переписувався з представником РФ у месенджер і та збирав для ворога розставання військових обʼєктів в Україні. Зокрема, зрадник надсилав координати фортифікаційних споруд, місія дислокації захисників та інші дані.

Затримали чоловіка у вересні минулого року неподалік від військового інституту танкових військ Харківського політехнічного інституту. Він зізнався, що знімав місце знаходження інституту та надіслав відео невідомій особі в месенджері.

Чоловік визнав провину частково. Він заявив, що познайомився з російським куратором, коли шукав роботу. Його співрозмовник писав, що нібито перебуває в Європі, де виділяють гроші для відновлення пошкодженого майна. Зрадник заявляв, що куратор ніколи не пояснював йому, що знаходиться за адресами, і ніколи не доручав фіксувати військову техніку.

Проте слідство мало докази. Зокрема, у переписці обвинувачений нецензурно висловився про ТЦК, а також казав, що згоден завербувати знайомих військових, спокусивши їх наркотиками. Він не просто виконував завдання, але в проявляв ініціативу.

У переписці обвинувачений казав, що нібито гроші витрачає на лікування дитини з пороком серці. Водночас дітей він не має. У той час він сам лікувався від наркотичної залежності.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
