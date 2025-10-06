Фото: Ілюстративне

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку-восени чоловік переписувався з представником РФ у месенджер і та збирав для ворога розставання військових обʼєктів в Україні. Зокрема, зрадник надсилав координати фортифікаційних споруд, місія дислокації захисників та інші дані.

Затримали чоловіка у вересні минулого року неподалік від військового інституту танкових військ Харківського політехнічного інституту. Він зізнався, що знімав місце знаходження інституту та надіслав відео невідомій особі в месенджері.

Чоловік визнав провину частково. Він заявив, що познайомився з російським куратором, коли шукав роботу. Його співрозмовник писав, що нібито перебуває в Європі, де виділяють гроші для відновлення пошкодженого майна. Зрадник заявляв, що куратор ніколи не пояснював йому, що знаходиться за адресами, і ніколи не доручав фіксувати військову техніку.

Проте слідство мало докази. Зокрема, у переписці обвинувачений нецензурно висловився про ТЦК, а також казав, що згоден завербувати знайомих військових, спокусивши їх наркотиками. Він не просто виконував завдання, але в проявляв ініціативу.

У переписці обвинувачений казав, що нібито гроші витрачає на лікування дитини з пороком серці. Водночас дітей він не має. У той час він сам лікувався від наркотичної залежності.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

