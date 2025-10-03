20:20  03 октября
Грозы на юге и мокрый снег в Карпатах: чего ожидать от погоды 4 октября
20:45  03 октября
В Киеве судили мужчину, работавшего на россиян
16:26  03 октября
На Черниговщине трое детей и женщина отравились угарным газом
03 октября 2025, 20:55

"Директор" школы на Херсонщине осудили за работу на врага

03 октября 2025, 20:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Херсонский суд признал женщину виновной в пособничестве противника. Известно, что она у окупантов была "директором" школы

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Осенью 2022 года женщина в увлеченном россиянами Генически обвиняемая стала "директором" учебного заведения, созданного оккупантами на базе коммунального дворца творчества детей и юношества. Тогда она регистрировала учебное заведение по законодательству РФ, а также набирала работников. В частности, коллаборантка заменяла украинскую символику русским.

В сентябре 2023 г. она давала интервью российским журналистам. Там она рассказывала о своей работе на окупантов. Летом 2024 года она благодарила так называемый правоохранительный орган "МЧС России по Херсонской области", а также "Фонд поддержки социально значимых проектов города Москва". Это видео в интернете распространило так называемое "Министерство образования и науки Херсонской области".

В апреле 2025 года в оккупированном селе Новоалексеевка она снова раздавала интервью россиянам. После этого она однажды оказалась на подконтрольной Украине территории, и тогда ее задержали правоохранители.

На суде женщина признала свою вину. По ее словам, она осознавала, что учебное заведение создано оккупационной администрацией в поддержку легитимности российских властей. Теперь она раскаивается.

Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине судили мужчину, который помогал оккупантам, сообщая им о соседях, выступавших против оккупации. Его признали виновным в пособничестве государству-агрессору.

коллаборант суд Херсонская область
