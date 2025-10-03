Здание Харьковской ОВА нельзя сносить: архитектор объяснил причину

Фото: Мнение

Здание Харьковской областной военной администрации на площади Свободы является памятником архитектуры и частью культурного наследия города, поэтому его можно только реставрировать, а не перестраивать или сносить

Об этом в интервью изданию "Думка" рассказал харьковский архитектор, урбанист и соучредитель ОО "Платформа урбанистического развития" Виктор Дворников.

Он подчеркнул, что закон разрешает только реставрационные работы, в том числе консервацию, и любое переустройство или снос противоречит действующему законодательству.

Дворников отметил, что сооружение вызывает дискуссии через советское прошлое, но подчеркнул, что у ее уникальных декоративных элементов есть украинские орнаменты и локальные мотивы. Архитектор добавил, что отказ от этого пласта истории приведет к потере значительной части культурного наследия Харькова.

По его словам, восстановление ХОВА должно происходить с уважением к наследию, ведь здание является важным символом как площади Свободы, так и всего города.

Напомним, в поселке Яворницкое Синельниковского района на Днепропетровщине решили не сносить советский памятник, а нанести на него флаг Украины. Вместо советской звезды на мемориале погибшим украинцам во Второй мировой войне теперь развевается украинский флаг.

Ранее в центре Запорожья коммунальщики занялись дерусификацией. Они убрали немало вывесок, написанных на русском языке.