18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 14:01

На Харківщині проведуть діалог влади та бізнесу: обговорять виклики і рішення для агросектору

05 жовтня 2025, 14:01
Фото: ілюстративне
Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу над розвитком комунікації між владою та підприємцями

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

У рамках онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу" 6 жовтня відбудеться чергова зустріч, присвячена обговоренню актуальних викликів для економіки регіону. Початок заходу запланований на 14:00.

Цього разу учасники говоритимуть про стабільність агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Організатори зазначають, що основна мета зустрічі – обговорити шляхи підтримки аграріїв, забезпечення безперебійної роботи підприємств та адаптацію галузі до сучасних економічних умов. До участі запрошуються представники бізнесу, профільних асоціацій та органів місцевого самоврядування.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію про захід можна отримати у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Раніше повідомлялося, на Харківщині стартує освітній проєкт для жінок. Він має назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць". Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах.

Харківська ОВА онлайн-зустріч аграрії економіка воєнний стан
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
