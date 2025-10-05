Фото: ілюстративне

Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу над розвитком комунікації між владою та підприємцями

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

У рамках онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу" 6 жовтня відбудеться чергова зустріч, присвячена обговоренню актуальних викликів для економіки регіону. Початок заходу запланований на 14:00.

Цього разу учасники говоритимуть про стабільність агропромислового комплексу в умовах воєнного стану. Організатори зазначають, що основна мета зустрічі – обговорити шляхи підтримки аграріїв, забезпечення безперебійної роботи підприємств та адаптацію галузі до сучасних економічних умов. До участі запрошуються представники бізнесу, профільних асоціацій та органів місцевого самоврядування.

Щоб долучитися до обговорення, необхідно попередньо заповнити електронну анкету за постійно діючим посиланням.

Додаткову інформацію про захід можна отримати у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

