Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В городе Валки Харьковской области прокуратура оспаривает решение суда о домашнем аресте 37-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть знакомого. Подозрение фигуранту сообщили по ч. 2 ст. 121 УК Украины при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 18 сентября 2025 года. Подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого. Между мужчинами возник словесный спор, во время которого подозреваемый нанес удары кулаком в туловище, а затем локтем в голову потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался 23 сентября в реанимационном отделении местной больницы.

Прокурор в суде настаивал на содержании под арестом, но суд отказал и удовлетворил ходатайство защитника, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда не устроило прокуратуру, которая уже подала апелляционную жалобу.

Правоохранители рассматривают несколько возможных мотивов конфликта. По одной из версий, спор мог возникнуть из-за ремонта автомобилей: подозреваемый занимался ремонтом, а потерпевший должен был покрасить одну из машин, но не выполнил это по личным причинам.

