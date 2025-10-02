15:47  02 октября
02 октября 2025, 20:30

Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении

02 октября 2025, 20:30
Фото: Прокуратура Украины
Прокуратура Харьковщины оспаривает решение суда, избравшего подозреваемому в смертельном избиении домашний арест

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В городе Валки Харьковской области прокуратура оспаривает решение суда о домашнем аресте 37-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть знакомого. Подозрение фигуранту сообщили по ч. 2 ст. 121 УК Украины при процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры.

По данным следствия, инцидент произошел 18 сентября 2025 года. Подозреваемый пришел в квартиру 47-летнего знакомого. Между мужчинами возник словесный спор, во время которого подозреваемый нанес удары кулаком в туловище, а затем локтем в голову потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался 23 сентября в реанимационном отделении местной больницы.

Прокурор в суде настаивал на содержании под арестом, но суд отказал и удовлетворил ходатайство защитника, избрав подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение суда не устроило прокуратуру, которая уже подала апелляционную жалобу.

Правоохранители рассматривают несколько возможных мотивов конфликта. По одной из версий, спор мог возникнуть из-за ремонта автомобилей: подозреваемый занимался ремонтом, а потерпевший должен был покрасить одну из машин, но не выполнил это по личным причинам.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в толпу после конфликта с соседями. В результате взрыва погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, среди которых подросток.

Харьковская область смерть Избиение прокуратура подозреваемый домашний арест
01 октября 2025
07 августа 2025
