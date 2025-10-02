Фото: Прокуратура України

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У місті Валки Харківської області прокуратура оскаржує рішення суду про домашній арешт 37-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті знайомого. Підозру фігуранту повідомили за ч. 2 ст. 121 КК України за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався 18 вересня 2025 року. Підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого. Між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої підозрюваний наніс удари кулаком в тулуб, а потім ліктем у голову потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер 23 вересня у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, але суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішення суду не влаштувало прокуратуру, яка вже подала апеляційну скаргу.

Правоохоронці розглядають кілька можливих мотивів конфлікту. За однією з версій, суперечка могла виникнути через ремонт автомобілів: підозрюваний займався ремонтом, а потерпілий мав пофарбувати одну з машин, але не виконав це через особисті причини.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в натовп після конфлікту з сусідами. Унаслідок вибуху загинула жінка, ще четверо людей отримали поранення, серед яких підліток.