15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 20:30

Суд у Харківській області обрав домашній арешт підозрюваному у смертельному побитті

02 жовтня 2025, 20:30
Фото: Прокуратура України
Прокуратура Харківщини оскаржує рішення суду, який обрав підозрюваному у смертельному побитті домашній арешт

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У місті Валки Харківської області прокуратура оскаржує рішення суду про домашній арешт 37-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті знайомого. Підозру фігуранту повідомили за ч. 2 ст. 121 КК України за процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури.

За даними слідства, інцидент стався 18 вересня 2025 року. Підозрюваний прийшов до квартири 47-річного знайомого. Між чоловіками виникла словесна суперечка, під час якої підозрюваний наніс удари кулаком в тулуб, а потім ліктем у голову потерпілого. Від отриманих травм чоловік помер 23 вересня у реанімаційному відділенні місцевої лікарні.

Прокурор у суді наполягав на триманні під вартою, але суд відмовив та задовольнив клопотання захисника, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Рішення суду не влаштувало прокуратуру, яка вже подала апеляційну скаргу.

Правоохоронці розглядають кілька можливих мотивів конфлікту. За однією з версій, суперечка могла виникнути через ремонт автомобілів: підозрюваний займався ремонтом, а потерпілий мав пофарбувати одну з машин, але не виконав це через особисті причини.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в натовп після конфлікту з сусідами. Унаслідок вибуху загинула жінка, ще четверо людей отримали поранення, серед яких підліток.

