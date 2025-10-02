15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 17:30

Перетворював ухилянтів на студентів: у Харкові викрили схему проректора вишу, який планував тікати до РФ

02 жовтня 2025, 17:30
Фото: СБУ
СБУ затримала проректора одного з харківських університетів. Він разом зі співробітниками організував схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

46-річний проректор, депутат Харківської обласної ради від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" організував протиправну схему ухиляння від мобілізації через фіктивне студентство. Він також залучив до схеми колег з іншого закладу освіти.

Протягом минулого року вони оформлювали документи для "студентів" та внесли неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Згодом ухилянти отримували незаконні відстрочки від мобілізації. При цьому вони не відвідували заняття, не складали іспити.

Правоохоронці задокументували щонайменше сім таких випадків. Проректора та його спільників затримали.

Стало відомо, що проректор також підтримує контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій та учасниками "харківської весни" 2014 року. Вони знаходяться на території РФ. Сам проректор також вже шукав там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів.

Проте він так і не встиг втекти до РФ. Тепер йому та його спільникам загрожує ув'язнення до восьми років.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

ухилення від мобілізації Харків СБУ
