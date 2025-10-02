Фото: СБУ

СБУ затримала проректора одного з харківських університетів. Він разом зі співробітниками організував схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

46-річний проректор, депутат Харківської обласної ради від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" організував протиправну схему ухиляння від мобілізації через фіктивне студентство. Він також залучив до схеми колег з іншого закладу освіти.

Протягом минулого року вони оформлювали документи для "студентів" та внесли неправдиві дані до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Згодом ухилянти отримували незаконні відстрочки від мобілізації. При цьому вони не відвідували заняття, не складали іспити.

Правоохоронці задокументували щонайменше сім таких випадків. Проректора та його спільників затримали.

Стало відомо, що проректор також підтримує контакти з колишніми членами заборонених проросійських партій та учасниками "харківської весни" 2014 року. Вони знаходяться на території РФ. Сам проректор також вже шукав там нерухомість вартістю близько півмільйона доларів.

Проте він так і не встиг втекти до РФ. Тепер йому та його спільникам загрожує ув'язнення до восьми років.

