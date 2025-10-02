12:39  02 октября
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
10:58  02 октября
Взятка в 8000 долларов за побег из части: на Днепропетровщине разоблачили сговор военных
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 14:55

В Харькове чиновник ТЦК безосновательно вносил изменения в систему "Оберег"

02 октября 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Сообщили о подозрении одному из чиновников харьковского ТЦК за несанкционированное вмешательство в систему "Оберег". Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что речь идет о заместителе начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки РТЦК и СП г. Харькова, имеющем воинское звание "майор". Он умышленно использовал свой цифровой ключ, чтобы вносить изменения в автоматизированную систему "Оберег".

Безосновательно мужчина изменил данные военнообязанных. В частности, он ставил лиц на учет без фактического прибытия. Также были случаи, когда он незаконно снимал с розыска тех, кто реально не являлся в ТЦК и СП. Известно по меньшей мере 29 таких случаев.

"Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями должностное лицо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 362 УК Украины – несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Закарпатье разоблачили двух пограничников, которые помогали мужчинам бежать за границу. Военнослужащие действовали отдельно друг от друга. Через посредников они брали по 3-5 тысяч долларов с человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК мобилизация Харьков
"Путешествие" в Молдову за 14 тысяч долларов: в Харькове эксправохранитель устроил бизнес на уклонистах
23 сентября 2025, 21:55
500 долларов за фиктивный диагноз: полиция задержала кардиолога в Тернополе
23 сентября 2025, 12:58
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Полтавской области поезд насмерть сбил мужчину
02 октября 2025, 15:07
В Харьковской области при поддержке ЮНИСЕФ работает горячая линия 1552: помощь получили тысячи жителей
02 октября 2025, 14:34
Во Львовской области задержали водителей автобуса, которые переправляли уклонистов в Польшу
02 октября 2025, 14:12
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
02 октября 2025, 13:57
Заманили через онлайн-знакомство: в Киеве жестоко избили молодого человека
02 октября 2025, 13:45
В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами
02 октября 2025, 13:28
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »