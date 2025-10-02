В Харькове чиновник ТЦК безосновательно вносил изменения в систему "Оберег"

Фото: прокуратура

Сообщили о подозрении одному из чиновников харьковского ТЦК за несанкционированное вмешательство в систему "Оберег". Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Известно, что речь идет о заместителе начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки РТЦК и СП г. Харькова, имеющем воинское звание "майор". Он умышленно использовал свой цифровой ключ, чтобы вносить изменения в автоматизированную систему "Оберег".

Безосновательно мужчина изменил данные военнообязанных. В частности, он ставил лиц на учет без фактического прибытия. Также были случаи, когда он незаконно снимал с розыска тех, кто реально не являлся в ТЦК и СП. Известно по меньшей мере 29 таких случаев.

"Таким образом, своими умышленными и противоправными действиями должностное лицо совершило уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 362 УК Украины – несанкционированное изменение информации, обрабатываемой в автоматизированной системе, совершенное по предварительному сговору группой лиц, имеющих право доступа к ней", - сообщили в прокуратуре.

