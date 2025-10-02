15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
10:58  02 жовтня
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 14:55

У Харкові чиновник ТЦК безпідставно вносив зміни до системи "Оберіг"

02 жовтня 2025, 14:55
Фото: прокуратура
Повідомили про підозру одному з чиновників харківського ТЦК за несанкціоноване втручання в систему "Оберіг". Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що йдеться про заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки РТЦК та СП м. Харкова, який має військове звання "майор". Він умисно використовував свій цифровий ключ, щоб вносити зміни до автоматизованої системи "Оберіг".

Безпідставно чоловік змінив дані військовозобов'язаних. Зокрема, він ставив осіб на облік без їх фактичного прибуття. Також були випадки, коли він незаконно знімав з розшуку тих, хто реально не з’являвся до ТЦК та СП. Відомо про щонайменше 29 таких випадків.

"Таким чином, своїми умисними та протиправними діями посадовець скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 362 КК України – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинена за попередньою змовою групою осіб, які мають право доступу до неї", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Закарпатті викрили двох прикордонників, які допомагали чоловікам тікати за кордон. Військовослужбовці діяли окремо один від одного. Через посередників вони брали по 3-5 тисяч доларів з людини.

01 жовтня 2025
