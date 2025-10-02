Харьковский бизнес и власть работают вместе над возобновлением туризма
В Харьковской области бизнес, власть и общины обсудят практические пути развития туристической сферы региона
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что сегодня, 2 октября, в 14:00 в Харькове состоится круглый стол по теме "Туризм и восстановление: партнерство бизнеса, власти и общества для устойчивого развития".
К участию приглашаются предприниматели в Харьковской области.
Мероприятие призвано объединить ключевых участников туристической сферы для обмена опытом и обсуждения практических кейсов.
Круглый стол организовывают Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства вместе с Харьковским областным центром молодежи, центром туризма ХНУ имени В.Н. Каразина и ХНЭУ имени Семена Кузнеца при поддержке Департамента экономики и международных отношений ХОВА.
Программа мероприятия предусматривает:
- Мини-лекции ведущих специалистов в сфере туризма и ресторанного бизнеса.
- Кейс-стади в ресторанном хозяйстве "Харчевня" с практическими аспектами организации ежедневных бизнес-процессов.
Подробная информация и условия участия доступны по ссылке.
По организационным вопросам и подтверждению участия обращайтесь по телефону: +38 050 786 48 88.
