02 октября 2025, 11:33

Харьковский бизнес и власть работают вместе над возобновлением туризма

02 октября 2025, 11:33
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харьковской области бизнес, власть и общины обсудят практические пути развития туристической сферы региона

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что сегодня, 2 октября, в 14:00 в Харькове состоится круглый стол по теме "Туризм и восстановление: партнерство бизнеса, власти и общества для устойчивого развития".

К участию приглашаются предприниматели в Харьковской области.

Мероприятие призвано объединить ключевых участников туристической сферы для обмена опытом и обсуждения практических кейсов.

Круглый стол организовывают Харьковский региональный фонд поддержки предпринимательства вместе с Харьковским областным центром молодежи, центром туризма ХНУ имени В.Н. Каразина и ХНЭУ имени Семена Кузнеца при поддержке Департамента экономики и международных отношений ХОВА.

Программа мероприятия предусматривает:

  • Мини-лекции ведущих специалистов в сфере туризма и ресторанного бизнеса.
  • Кейс-стади в ресторанном хозяйстве "Харчевня" с практическими аспектами организации ежедневных бизнес-процессов.

Подробная информация и условия участия доступны по ссылке.

По организационным вопросам и подтверждению участия обращайтесь по телефону: +38 050 786 48 88.

Напомним, на Харьковщине стартует образовательный проект для женщин. Он имеет название "Академия новых возможностей для молодых предпринимателей". Программу разработали для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, вынужденно перемещенных лиц или проживающих в прифронтовых регионах.

