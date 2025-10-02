Харківський бізнес і влада працюють разом над відновленням туризму

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині бізнес, влада та громади обговорять практичні шляхи розвитку туристичної сфери регіону

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні, 2 жовтня, о 14:00 у Харкові відбудеться круглий стіл на тему "Туризм і відновлення: партнерство бізнесу, влади і громади для сталого розвитку".

До участі запрошуються підприємці Харківської області.

Захід покликаний об'єднати ключових учасників туристичної сфери для обміну досвідом та обговорення практичних кейсів.

Круглий стіл організовують Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва разом із Харківським обласним центром молоді, центром туризму, ХНУ імені В.Н. Каразіна та ХНЕУ імені Семена Кузнеця за підтримки Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА.

Програма заходу передбачає:

Міні-лекції від провідних фахівців у сфері туризму та ресторанного бізнесу.

Кейс-стаді в закладі ресторанного господарства "Харчевня" з практичними аспектами організації щоденних бізнес-процесів.

Детальна інформація та умови участі доступні за посиланням.

З організаційних питань та для підтвердження участі звертайтеся за телефоном: +38 050 786 48 88.

