10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
02 жовтня 2025, 11:33

Харківський бізнес і влада працюють разом над відновленням туризму

02 жовтня 2025, 11:33
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині бізнес, влада та громади обговорять практичні шляхи розвитку туристичної сфери регіону

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні, 2 жовтня, о 14:00 у Харкові відбудеться круглий стіл на тему "Туризм і відновлення: партнерство бізнесу, влади і громади для сталого розвитку".

До участі запрошуються підприємці Харківської області.

Захід покликаний об'єднати ключових учасників туристичної сфери для обміну досвідом та обговорення практичних кейсів.

Круглий стіл організовують Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва разом із Харківським обласним центром молоді, центром туризму, ХНУ імені В.Н. Каразіна та ХНЕУ імені Семена Кузнеця за підтримки Департаменту економіки і міжнародних відносин ХОВА.

Програма заходу передбачає:

  • Міні-лекції від провідних фахівців у сфері туризму та ресторанного бізнесу.
  • Кейс-стаді в закладі ресторанного господарства "Харчевня" з практичними аспектами організації щоденних бізнес-процесів.

Детальна інформація та умови участі доступні за посиланням.

З організаційних питань та для підтвердження участі звертайтеся за телефоном: +38 050 786 48 88.

Нагадаємо, на Харківщині стартує освітній проєкт для жінок. Він має назву "Академія нових можливостей для молодих підприємниць". Програму розробили для жінок віком від 18 до 35 років, які є вимушено переміщеними особами або проживають у прифронтових регіонах

Харківська область Харківська ОВА бізнес влада туризм підприємці розвиток
