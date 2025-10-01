16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2025, 21:36

У Балаклії внаслідок обстрілу загинула одна людина, травми отримали п’ятеро осіб

01 жовтня 2025, 21:36
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Після вечірнього ракетного удару по Балаклії правоохоронці допомагають постраждалим та документують пошкодження в місті

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, кілька торговельних кіосків, кафе, аптеку, автомобілі та інші об’єкти міської інфраструктури.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Вони надають допомогу постраждалим, документують наслідки обстрілу та фіксують ознаки воєнного злочину.

У результаті атаки загинула жінка, її особу наразі встановлюють. Ще п’ятеро мешканок міста різного віку – від 35 до 88 років – отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

За фактом воєнного злочину поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають свідків та очевидців надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

Раніше повідомлялося, через обстріли в Славутичі на Чорнобильській АЕС тимчасово відключили електропостачання. Фахівці вже працюють над відновленням енергії, але невідомо, чи вдалося уникнути загрози для Нового безпечного конфайнменту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Балаклія Харківська область ракета обстріли постраждалі загибла злочин війна
На Запоріжжі українські військові знищили північнокорейські САУ "Коксан"
01 жовтня 2025, 20:35
Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди
01 жовтня 2025, 20:00
РФ ударила по підстанції у Славутичі: місто та частина Чернігівщини знеструмлені
01 жовтня 2025, 17:34
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Києві затримали чоловіка, який палив авто на замовлення
01 жовтня 2025, 21:20
Чорнобильська АЕС в темряві: що відомо про наслідки обстрілу Славутича
01 жовтня 2025, 21:06
На Дніпропетровщині затримали 31-річного чоловіка за вбивство 64-річного мешканця гуртожитку
01 жовтня 2025, 20:51
Помер співзасновник гурту "Піккардійська терція", який виконав легендарну "Пливе кача"
01 жовтня 2025, 20:50
На Київщині 55-річний посадовець привласнив майже 830 тис. грн з місцевих бюджетів – йому загрожує до 12 років
01 жовтня 2025, 20:41
На Запоріжжі українські військові знищили північнокорейські САУ "Коксан"
01 жовтня 2025, 20:35
Кабмін чітко визначив строки переведення військових: 72 години на виконання рішення
01 жовтня 2025, 20:21
На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка, який кинув гранату в людей
01 жовтня 2025, 20:15
Ворог атакував три громади на Дніпропетровщині: пошкоджено будинки та господарські споруди
01 жовтня 2025, 20:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »