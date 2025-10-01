Фото: ілюстративне

Після вечірнього ракетного удару по Балаклії правоохоронці допомагають постраждалим та документують пошкодження в місті

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Ввечері 1 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру міста Балаклія на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, кілька торговельних кіосків, кафе, аптеку, автомобілі та інші об’єкти міської інфраструктури.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики. Вони надають допомогу постраждалим, документують наслідки обстрілу та фіксують ознаки воєнного злочину.

У результаті атаки загинула жінка, її особу наразі встановлюють. Ще п’ятеро мешканок міста різного віку – від 35 до 88 років – отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

За фактом воєнного злочину поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають свідків та очевидців надавати будь-яку інформацію, яка може допомогти у розслідуванні.

Раніше повідомлялося, через обстріли в Славутичі на Чорнобильській АЕС тимчасово відключили електропостачання. Фахівці вже працюють над відновленням енергії, але невідомо, чи вдалося уникнути загрози для Нового безпечного конфайнменту.