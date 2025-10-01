16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 20:35

В Запорожье украинские военные уничтожили северокорейские САУ "Коксан"

01 октября 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Скриншот: t.me/usf_army
Читайте також
українською мовою

В Запорожской и Луганской областях украинские военные уничтожили российские САУ "Коксан". Известно, что это северокорейское оружие

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Операторы сил беспилотных систем поразили северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан". Четыре артиллерийских системы россиян обнаружили военные 412-го полка Nemesis.

В сети военные показали боевую работу в Запорожской и Луганской областях.

Стоит отметить, что "Коксан" – это северокорейская 170-мм САУ. Эту установку называют одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем мира. Северная Корея передает России САУ "Коксан" и боеприпасы к ним как военную помощь.

Напомним, ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказывал, что в Запорожском направлении фиксируют организованные колонны врага по 10-15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Запорожская область
Ситуация на Запорожском направлении: оккупанты пытаются атаковать Силы обороны
01 октября 2025, 15:15
Минус 920 оккупантов и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
01 октября 2025, 07:19
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Балаклее в результате обстрела погиб один человек, пятеро – получили травмы
01 октября 2025, 21:36
В Киеве задержали мужчину, который курил авто по заказу
01 октября 2025, 21:20
Чернобыльская АЭС в темноте: что известно о последствиях обстрела Славутича
01 октября 2025, 21:06
На Днепропетровщине задержан 31-летний мужчина за убийство 64-летнего жителя общежития
01 октября 2025, 20:51
Скончался соучредитель группы "Пиккардийская терция", исполнивший легендарную "Пливе кача"
01 октября 2025, 20:50
В Киевской области 55-летний чиновник присвоил почти 830 тыс. грн из местных бюджетов – ему грозит до 12 лет
01 октября 2025, 20:41
Кабмин четко определил сроки перевода военных: 72 часа на исполнение решения
01 октября 2025, 20:21
На Днепропетровщине будут судить мужчину, бросившего гранату в людей
01 октября 2025, 20:15
Враг атаковал три громады на Днепропетровщине: повреждены дома и хозяйственные постройки
01 октября 2025, 20:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »