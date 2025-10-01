Скриншот: t.me/usf_army

В Запорожской и Луганской областях украинские военные уничтожили российские САУ "Коксан". Известно, что это северокорейское оружие

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Операторы сил беспилотных систем поразили северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан". Четыре артиллерийских системы россиян обнаружили военные 412-го полка Nemesis.

В сети военные показали боевую работу в Запорожской и Луганской областях.

Стоит отметить, что "Коксан" – это северокорейская 170-мм САУ. Эту установку называют одной из самых дальнобойных ствольных артиллерийских систем мира. Северная Корея передает России САУ "Коксан" и боеприпасы к ним как военную помощь.

Напомним, ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказывал, что в Запорожском направлении фиксируют организованные колонны врага по 10-15 единиц автомобильной техники. Такие передвижения свидетельствуют о централизованном усилении группировки. По мнению Андрющенко, это свидетельствует, что враг хочет стабилизировать оборону и компенсировать потери.