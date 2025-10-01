Россияне ударили по Харькову КАБами и баллистическими ракетами: есть пострадавшие
Ночью 1 октября Харьков оказался под комбинированным ударом российских войск
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.
Предварительно, по Киевскому району города были нанесены удары авиабомбами КАБ. Также зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду.
В результате попаданий в Салтовском и Киевском районах разрушены частные дома и гаражи, возникли пожары. Одна из них загорелась на территории городского рынка, еще одна – в гаражном кооперативе.
Известно о шести пострадавших в результате вражеских атак.
Спасательные службы продолжают работать на местах попадания.
Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.