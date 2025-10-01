Фото: ОВА

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Предварительно, по Киевскому району города были нанесены удары авиабомбами КАБ. Также зафиксированы пуски баллистических ракет по Харькову и ближайшему пригороду.

В результате попаданий в Салтовском и Киевском районах разрушены частные дома и гаражи, возникли пожары. Одна из них загорелась на территории городского рынка, еще одна – в гаражном кооперативе.

Известно о шести пострадавших в результате вражеских атак.

Спасательные службы продолжают работать на местах попадания.

Напомним, 30 сентября в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров. Число пострадавших увеличилось до 28 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка.