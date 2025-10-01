Фото: ОВА

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Попередньо, по Київському району міста були завдані удари авіабомбами КАБ. Також зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю.

Внаслідок влучань у Салтівському та Київському районах зруйновані приватні будинки й гаражі, виникли пожежі. Одна з них спалахнула на території міського ринку, ще одна – у гаражному кооперативі.

Відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожих атак.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина.