23:50  30 вересня
На фронті загинув популярний український актор
22:39  30 вересня
На Львівщині митники затримали Mercedes із речами Chanel і Hermes на 800 тис. грн
20:50  30 вересня
Маскувались під інтернет-магазинів: у Києві викрили сall-центр аферистів
01 жовтня 2025, 07:01

Росіяни вдарили по Харкову КАБами та балістичними ракетами: є постраждалі

01 жовтня 2025, 07:01
Фото: ОВА
Вночі 1 жовтня Харків опинився під комбінованим ударом російських військ

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Попередньо, по Київському району міста були завдані удари авіабомбами КАБ. Також зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю.

Внаслідок влучань у Салтівському та Київському районах зруйновані приватні будинки й гаражі, виникли пожежі. Одна з них спалахнула на території міського ринку, ще одна – у гаражному кооперативі.

Відомо про шістьох постраждалих внаслідок ворожих атак.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань.

Нагадаємо, 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів через атаку дронів. Виникли кілька пожеж. Кількість постраждалих збільшилася до 28 осіб, серед яких 10-річний хлопчик і 17-річна дівчина.

війна обстріли Харків ракетний удар постраждалі КАБ
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
