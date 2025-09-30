Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Количество пострадавших в результате вражеской атаки дронов увеличилось до 28 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По последним данным, 12 человек получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь непосредственно в медицинских учреждениях. Остальные жители, получившие легкие травмы или находившиеся вблизи места взрывов, будут восстанавливаться дома под наблюдением медиков.

Ситуацию контролируют правоохранительные и спасательные службы. Они продолжают оценивать масштаб разрушений и оказывать помощь тем, кто оказался в эпицентре обстрела.

Напомним, около 16:00 в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров.