15:26  30 сентября
"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн
21:40  30 сентября
На Буковине 27-летняя девушка умерла после избиения знакомым – дело передано в суд
15:11  30 сентября
900 долларов за отсрочку: в Херсонской области разоблачили схему уклонения от мобилизации
30 сентября 2025, 20:01

Вражеская атака на Днепр: 28 пострадавших, среди них 10-летний мальчик и 17-летняя девочка

30 сентября 2025, 20:01
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Количество пострадавших в результате вражеской атаки дронов увеличилось до 28 человек, среди которых 10-летний мальчик и 17-летняя девушка

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По последним данным, 12 человек получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь непосредственно в медицинских учреждениях. Остальные жители, получившие легкие травмы или находившиеся вблизи места взрывов, будут восстанавливаться дома под наблюдением медиков.

Ситуацию контролируют правоохранительные и спасательные службы. Они продолжают оценивать масштаб разрушений и оказывать помощь тем, кто оказался в эпицентре обстрела.

Напомним, около 16:00 в Днепре прозвучала серия взрывов из-за атаки дронов. Возникли несколько пожаров.

Днепр атака дроны шахеды пострадавшие госпитализация несовершеннолетние
