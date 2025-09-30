Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Сначала было зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в дорогу.

Затем в городе раздались новые взрывы. Зафиксирован еще один "прилет", предварительно, дрона "Шахед".

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В городе продолжается воздушная тревога, жителей призывают оставаться в укрытиях до ее отбоя.

Напомним, в ночь на 30 сентября враг совершил массированную атаку на Украину 65 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и другими беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 46 вражеских дронов.