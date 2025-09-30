Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Спершу було зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" в дорогу.

Потім у місті пролунали нові вибухи. Зафіксований ще один "прильот", попередньо, дрона "Шахед".

Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

У місті триває повітряна тривога, мешканців закликають залишатися в укриттях до її відбою.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня ворог здійснив масовану атаку на Україну 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та іншими безпілотниками. Сили ППО знешкодили 46 ворожих дронів.