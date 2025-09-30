Фото: Нацполиция

Авария произошла 29 сентября около 16:00 в городе Берестин по улице Полтавская. К сожалению, в результате инцидента погибла женщина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

21-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением. Он наехал на женщину, которая двигалась по скутеру. В результате ДТП 62-летняя потерпевшая погибла на месте.

"По факту происшествия следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

