30 сентября 2025, 12:45

В Харьковской области водитель сбил женщину насмерть

30 сентября 2025, 12:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла 29 сентября около 16:00 в городе Берестин по улице Полтавская. К сожалению, в результате инцидента погибла женщина

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

21-летний водитель Daewoo Lanos не справился с управлением. Он наехал на женщину, которая двигалась по скутеру. В результате ДТП 62-летняя потерпевшая погибла на месте.

"По факту происшествия следователям открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Прикарпатье 15-летний подросток не справился с управлением мопеда и упал с транспорта. К сожалению, несовершеннолетний водитель погиб на месте.

ДТП авария Харьковская область
