На Харківщині водій збив жінку на смерть
Аварія сталась 29 вересня, близько 16:00 в місті Берестин по вулиці Полтавська. На жаль, внаслідок інциденту загинула жінка
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
21-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням. Він наїхав на жінку, яка рухалась на скутері. Внаслідок ДТП 62-річна потерпіла загинула на місці.
"За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 15-річний підліток не впорався з керуванням мопеда та впав з транспорту. На жаль, неповнолітній водій загинув на місці.
