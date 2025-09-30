11:15  30 вересня
30 вересня 2025, 12:45

На Харківщині водій збив жінку на смерть

30 вересня 2025, 12:45
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 29 вересня, близько 16:00 в місті Берестин по вулиці Полтавська. На жаль, внаслідок інциденту загинула жінка

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

21-річний водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням. Він наїхав на жінку, яка рухалась на скутері. Внаслідок ДТП 62-річна потерпіла загинула на місці.

"За фактом події слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 15-річний підліток не впорався з керуванням мопеда та впав з транспорту. На жаль, неповнолітній водій загинув на місці.

ДТП аварія Харківська область
