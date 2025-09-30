Ілюстративне фото

Українські ветерани можуть отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості. Завдяки цьому вони мають можливість підвищити кваліфікацію або взагалі отримати нову професію

Про це повідомляє Харківська обласна адміністрація, передає RegioNews.

З початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. 134 особи вже забезпечені діяльністю. Ваучером для навчання скористались 30 ветеранів.

Зазначається, що ваучер — це той документ, який дозволяє здобути нову професію, підвищити кваліфікацію або змінити кар’єру. Віднедавна програма ваучерів розширена до 156 напрямів: 95 професій та 61 спеціальності.

Навчання за ваучером передбачає фінансування від держави до 30 тисяч 280 гривень. У Харківській області серед ветеранів такі спеціальності найбільш популярні: медицина, психологія, будівництво та цивільна інженерія, автомобільний транспорт, а також професії: водій автотранспортних засобів, медичний технік, кухар, електрогазозварник.

Для отримання ваучера до найближчого центру зайнятості або подати заявку онлайн за посиланням.

Ваучер можуть отримати:

ветерани/ветеранки;

особи віком 45+;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

звільнені з військової служби за певних умов;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок воєнної агресії проти України;

особи, які отримали порання, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок воєнної агресії в Україні.

"Служба зайнятості надає ветеранам комплексну підтримку. Крім професійного навчання та перекваліфікації, ми забезпечуємо індивідуальний супровід у питаннях працевлаштування, започаткування та розвитку бізнесу, інформаційну і консультаційну підтримку. Учасники бойових дій – наші герої, вони вже зробили неможливе. Тепер наше завдання – зробити для них можливим новий етап життя. Ветерани й ветеранки мають знати, що ми є сучасною сервісною службою з безліччю активних програм зайнятості", - каже директор Харківського обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

