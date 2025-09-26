00:50  26 сентября
26 сентября 2025, 12:23

Государство расширяет перечень бесплатных медицинских услуг для ветеранов, – "Слуга Народа"

26 сентября 2025, 12:23
Фото: armyinform
Защитники Украины, которые получили ранения или заболевания во время службы, теперь будут иметь более широкий доступ к бесплатным медицинским услугам. Инициатива охватывает лечение, диагностику и реабилитацию в медучреждениях по всей Украине

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Политик объяснила, что ветераны смогут получить бесплатное лечение и диагностику онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также болезней суставов и позвоночника, помощь при черепно-мозговых травмах и посттравматических синдромах, реабилитацию после ранений, операций и хронических болезней, психологическую поддержку, бесплатные лекарства, лабораторные анализы, обезболивание и питание в стационаре.

В партии "Слуга Народа" уточнили, какие медуслуги ветераны смогут получать бесплатно:

При онкологических заболеваниях:

  • химиотерапевтическое и радиологическое лечение;
  • лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в стационаре и амбулаторных условиях;
  • лабораторные исследования (анализ крови, исследование спинномозговой жидкости, молекулярно-генетические анализы и др.), инструментальные обследования (МРТ, рентген, КТ, эндоскопия, УЗИ, сцинтиграфия и др.), цитологические исследования, кислородная поддержка и т. д.

При инфекционных заболеваниях:

  • диагностика и лечение ВИЧ и вирусных гепатитов В и С;
  • тестирование на ВИЧ и последующее консультирование;
  • анализы крови, мочи, подсчет CD4, определение вирусной нагрузки, обследования на сопутствующие инфекции.

При сердечно-сосудистых заболеваниях:

  • лечение гипертензии и других болезней сердца;
  • обследования – ЭКГ, УЗИ сердца, КТ, МРТ;
  • необходимые лекарства из Национального перечня и централизованных закупок Минздрава.

При неврологических заболеваниях:

  • помощь при поражениях мозга, позвоночника, нервной системы;
  • лечение посттравматических синдромов и черепно-мозговых травм;
  • психологическая поддержка – индивидуальная и групповая терапия, работа с депрессиями и последствиями стресса.

При болезнях опорно-двигательного аппарата:

  • лечение артрита, артроза, заболеваний суставов и позвоночника;
  • реабилитация после ранений и операций;
  • консультации профильных специалистов.

Также ветераны получат бесплатно: лабораторные тесты, обезболивающую и интенсивную терапию, лекарства из Нацперечня и питание в стационаре.

Как получить услугу?

В партии "Слуга Народа" добавили, что для получения услуг ветеранам нужно обратиться к своему семейному врачу или напрямую в медучреждение, которое работает по Программе медицинских гарантий. Узнать, какие учреждения участвуют в программе, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

"Расширение программы бесплатных медицинских услуг для ветеранов – это системный шаг государства. Он обеспечивает доступ к лечению, диагностике и реабилитации на уровне современных стандартов и является частью нашей стратегии поддержки ветеранов. Наши защитники отдали здоровье и силы ради Украины. Теперь мы должны сделать все, чтобы они имели шанс на качественное лечение и восстановление. Это вопрос не только медицины, но и справедливости и человечности", – отметила Елена Шуляк.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что государство расширило возможности ипотечной программы "еОселя", сделав ее более доступной для переселенцев и жителей прифронтовых громад.

