Фото: armyinform

Защитники Украины, которые получили ранения или заболевания во время службы, теперь будут иметь более широкий доступ к бесплатным медицинским услугам. Инициатива охватывает лечение, диагностику и реабилитацию в медучреждениях по всей Украине

Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

Политик объяснила, что ветераны смогут получить бесплатное лечение и диагностику онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний, а также болезней суставов и позвоночника, помощь при черепно-мозговых травмах и посттравматических синдромах, реабилитацию после ранений, операций и хронических болезней, психологическую поддержку, бесплатные лекарства, лабораторные анализы, обезболивание и питание в стационаре.

В партии "Слуга Народа" уточнили, какие медуслуги ветераны смогут получать бесплатно:

При онкологических заболеваниях:

химиотерапевтическое и радиологическое лечение;

лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями в стационаре и амбулаторных условиях;

лабораторные исследования (анализ крови, исследование спинномозговой жидкости, молекулярно-генетические анализы и др.), инструментальные обследования (МРТ, рентген, КТ, эндоскопия, УЗИ, сцинтиграфия и др.), цитологические исследования, кислородная поддержка и т. д.

При инфекционных заболеваниях:

диагностика и лечение ВИЧ и вирусных гепатитов В и С;

тестирование на ВИЧ и последующее консультирование;

анализы крови, мочи, подсчет CD4, определение вирусной нагрузки, обследования на сопутствующие инфекции.

При сердечно-сосудистых заболеваниях:

лечение гипертензии и других болезней сердца;

обследования – ЭКГ, УЗИ сердца, КТ, МРТ;

необходимые лекарства из Национального перечня и централизованных закупок Минздрава.

При неврологических заболеваниях:

помощь при поражениях мозга, позвоночника, нервной системы;

лечение посттравматических синдромов и черепно-мозговых травм;

психологическая поддержка – индивидуальная и групповая терапия, работа с депрессиями и последствиями стресса.

При болезнях опорно-двигательного аппарата:

лечение артрита, артроза, заболеваний суставов и позвоночника;

реабилитация после ранений и операций;

консультации профильных специалистов.

Также ветераны получат бесплатно: лабораторные тесты, обезболивающую и интенсивную терапию, лекарства из Нацперечня и питание в стационаре.

Как получить услугу?

В партии "Слуга Народа" добавили, что для получения услуг ветеранам нужно обратиться к своему семейному врачу или напрямую в медучреждение, которое работает по Программе медицинских гарантий. Узнать, какие учреждения участвуют в программе, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.

"Расширение программы бесплатных медицинских услуг для ветеранов – это системный шаг государства. Он обеспечивает доступ к лечению, диагностике и реабилитации на уровне современных стандартов и является частью нашей стратегии поддержки ветеранов. Наши защитники отдали здоровье и силы ради Украины. Теперь мы должны сделать все, чтобы они имели шанс на качественное лечение и восстановление. Это вопрос не только медицины, но и справедливости и человечности", – отметила Елена Шуляк.

