26 вересня 2025, 17:35

Погрожував вбивством власній сестрі: на Харківщині судили чоловіка, який перейшов на бік ворога

26 вересня 2025, 17:35
Ілюстративне фото
На Харківщині визнали винним чоловіка, який допомагав росіянам та передавав їм інформацію про ЗСУ. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні-травні 2022 року під час окупації міста Балаклія і села Вербівка обвинувачений разом із військовими РФ перевіряв документи людей і автомобілі, які рухалися через блокпости.

Місцеві жителі розповіли, що під час окупації чоловік відкрито підтримував РФ. На блокпостах він стояв у камуфляжі та навіть мав при собі автомат. Коли один із сусідів спитав його, навіщо він це робить, він сказав, щоб той "подякував йому, що він не здав його військовим РФ".

За словами очевидців, обвинувачений залазив на БМП із російським прапором та вигукував "Росія, Росія". Сестра чоловіка розповіла, що його житло постраждало і деякий час він жив у неї. Коли росіяни окупували село, вони посварились, бо брат став підтримувати РФ. Пізніше він погрожував сестрі, що росіяни прийдуть та вб'ють її. Згодом він приходив до неї сам із балончиками та погрожував.

Після деокупації чоловік був незадоволений. У період із липня та до початку вересня 2023 року збирав інформацію про розташування українських військових. На очах у сусідів він фотографував військових, які розмішувались у дитячому садку. Кадри він пересилав у Telegram невстановленій особі.

На суді чоловік не визнав провину. За його словами, нібито справу сфабрикували працівники служби безпеки та поліції й усі свідки його обмовляють.

Суд визнав його винним. Його приговорили до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.

колаборант суд Харківська область
