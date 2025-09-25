12:51  25 вересня
Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій

Ілюстративне фото: Громадське
Станом на 25 вересня 2025 року на Харківщині налічується 3 647 актуальних вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найвищі зарплати пропонують за такими посадами:

  • Діловод – 120 000 грн;
  • Юрисконсульт – 50 000 грн;
  • Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн;
  • Шеф-кухар – 40 000 грн;
  • Представник торговельний – 35 000 грн;
  • Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн;
  • Шліфувальник – 26 500 грн;
  • Токар – 26 300 грн;
  • Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн;
  • Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області доступний за посиланням.

Із питань працевлаштування можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості: 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).

Інформацію про роботу та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні.

24 вересня 2025
07 серпня 2025
