Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій
Станом на 25 вересня 2025 року на Харківщині налічується 3 647 актуальних вакансій
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.
Найвищі зарплати пропонують за такими посадами:
- Діловод – 120 000 грн;
- Юрисконсульт – 50 000 грн;
- Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн;
- Шеф-кухар – 40 000 грн;
- Представник торговельний – 35 000 грн;
- Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн;
- Шліфувальник – 26 500 грн;
- Токар – 26 300 грн;
- Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн;
- Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.
Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області доступний за посиланням.
Із питань працевлаштування можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості: 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).
Інформацію про роботу та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні.
