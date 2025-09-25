Кого шукають роботодавці Харківщини: топ-10 вакансій

Ілюстративне фото: Громадське

Станом на 25 вересня 2025 року на Харківщині налічується 3 647 актуальних вакансій

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Найвищі зарплати пропонують за такими посадами:

Діловод – 120 000 грн;

Юрисконсульт – 50 000 грн;

Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн;

Шеф-кухар – 40 000 грн;

Представник торговельний – 35 000 грн;

Лікар-стоматолог-ортопед – 30 000 грн;

Шліфувальник – 26 500 грн;

Токар – 26 300 грн;

Фахівець з методів розширення ринку збуту – 25 000 грн;

Спеціаліст-бухгалтер – 20 000 грн.

Повний перелік актуальних вакансій по Харкову та області доступний за посиланням.

Із питань працевлаштування можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості: 0800 219 729 (пн–пт, 8:30–17:00).

Інформацію про роботу та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, з початку 2025 року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися понад 32 тисячі людей. Із них понад 20 тисяч були офіційно зареєстровані як безробітні.