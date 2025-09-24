16:42  24 вересня
Переплутав авто з військовим: у Києві чоловік підпалив чужий пікап
На Прикарпатті автобус влетів в житловий будинок
На Чернігівщині виявили мертвою 13-річну дівчинку
24 вересня 2025, 17:27

На Харківщині обговорять, як налагодити співпрацю бізнесу з податковою

24 вересня 2025, 17:27
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На Харківщині триває робота онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу", створеної для ефективної взаємодії між державою та підприємцями

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Наступний захід відбудеться 25 вересня 2025 року о 11:00 і присвячений темі: "Податкова служба і бізнес: ефективна комунікація для розвитку економіки".

Для участі необхідно заповнити електронну анкету за посиланням.

За додатковою інформацією можна звертатися до Департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської ОВА за номером: +38097 735 98 44.

Нагадаємо, нещодавно у Харківській ОВА під час роботи платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни.

