У місті Берестин поліція розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю пішохода. Аварія сталася 23 вересня близько 19:30 на перехресті вулиць Гамова та Полтавська, де автомобіль Daewoo-sens під керуванням 50-річного жителя району скоїв наїзд на 56-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу в Харкові з тілесними ушкодженнями. За попередніми даними слідства, пішохід був у стані алкогольного сп’яніння і намагався перейти дорогу в невстановленому для цього місці, що й призвело до ДТП.

За даним фактом слідчі Берестинського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху водієм транспортного засобу.

