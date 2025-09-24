16:42  24 вересня
24 вересня 2025, 16:17

На Харківщині пішохід постраждав у ДТП: водій Daewoo збив 56-річного чоловіка

24 вересня 2025, 16:17
Фото: Національна поліція України
У Берестині пішохід потрапив під колеса автомобіля, поліція розпочала кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У місті Берестин поліція розпочала кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю пішохода. Аварія сталася 23 вересня близько 19:30 на перехресті вулиць Гамова та Полтавська, де автомобіль Daewoo-sens під керуванням 50-річного жителя району скоїв наїзд на 56-річного чоловіка.

Постраждалого госпіталізовано до медичного закладу в Харкові з тілесними ушкодженнями. За попередніми даними слідства, пішохід був у стані алкогольного сп’яніння і намагався перейти дорогу в невстановленому для цього місці, що й призвело до ДТП.

За даним фактом слідчі Берестинського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху водієм транспортного засобу.

Раніше повідомлялося, у Львові розшукали водія, який збив жінку та втік з місця ДТП. 79-річна потерпіла отримала травми і була госпіталізована.

ДТП аварія пішохід ушпиталення порушення ПДР поліція кримінал Харківська область
