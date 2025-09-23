Фото: прокуратура

У Харкові затримали експравоохоронця та його спільника. Він пропонував чоловікам призовного віку "квіток" до Румунії або Молдови за 14 тисяч доларів

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У серпні правоохоронець запропонував своєму знайомому, який був у розшуку за ухилення від мобілізації, виїхати з України до Румунії або Молдови. Він переконав його, що має налагоджений "маршрут" і надійних людей для реалізації плану.

Спочатку чоловіка повинні були привезти до Вінниці. Вже звідти очікувалось вирушення за кордон. Тоді "клієнт" повинен був заплатити 10 тисяч гривень, окремо водію — ще 2 тисячі гривень, після прибуття до Вінниці — до 12 тисяч доларів США.

Схему викрили, правоохоронця звільнили з посади, яку він на той час обіймав. Суд задовольнив клопотання прокурора: обох підозрюваних взято під варту строком на 60 днів. Також суд визначив кожному з них розмір застави у сумі 587 432 гривні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили в Україні шість нових схем ухилення від мобілізації та затримали вісьмох організаторів. За даними слідства, за гроші від 5 до 20 тисяч доларів ділки оформлювали фіктивні документи для уникнення призову, або переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску.