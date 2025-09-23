Фото: ХОВА

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что на встрече обсудили разные вопросы. В частности, помощь украинским военным, разминирование территорий, образовательный процесс, подготовку к отопительному сезону. Отдельно внимание было уделено теме восстановления объектов критической инфраструктуры, реализации перспективных проектов, развития бизнеса и возможностей для предпринимателей, поддержки ветеранов и ветеранок и ВПЛ.

"В условиях полномасштабной войны Харьковская область сталкивается с большим количеством вызовов. Благодаря нашим защитникам и защитницам, которые ежедневно дают отпор врагу, мы продолжаем работать и делать все возможное для благосостояния наших людей. Спасибо народным депутатам и председателям комитетов ВР Украины за внимание к Харьковщине и плодотворное сотрудничество. работаем во благо нашей области", - говорит председатель ОВА Олег Синегубов .

Кроме того, обсудили дальнейшую координацию действий между профильными комитетами Верховной Рады, народными депутатами и Харьковским ОВД. Это важно для устойчивости региона и минимизации рисков для общин, уверен Олег Синегубов.

Напомним, также в Харьковской области расширяется система поддержки ветеранов и членов их семей. В фокусе – возможности профессионального обучения, открытия собственного бизнеса и трудоустройства с помощью государственных программ, грантов и компенсаций для работодателей.