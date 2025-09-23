11:45  23 вересня
У Києві водій втік після смертельного ДТП: його будуть судити
11:51  23 вересня
На Львівщині – дві смерті від лептоспірозу лише за вересень
12:58  23 вересня
500 доларів за фіктивний діагноз: поліція затримала кардіолога у Тернополі
23 вересня 2025, 16:30

"Системно працюємо з депутатами Верховної Ради України для посилення підтримки громад Харківської області", — Олег Синєгубов

23 вересня 2025, 16:30
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов провів робочу зустріч із народними депутатами України Марією Мезенцевою, Вікторією Кінзбурською, Олександром Бакумовим та Павлом Сушком

Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що на зустрічі обговорили різні питання. Зокрема, допомогу українським військовим, розмінування територій, освітній процес, підготовку до опалювального сезону. Окремо увагу приділили темі відновлення об’єктів критичної інфраструктури, реалізації перспективних проєктів, розвитку бізнесу та можливостей для підприємців, підтримки ветеранів і ветеранок та ВПО.

"В умовах повномасштабної війни Харківська область стикається з великою кількістю викликів. Завдяки нашим захисникам і захисницям, які щодня дають відсіч ворогу, ми продовжуємо працювати й робити все можливе для добробуту наших людей. Дякуємо народним депутатам і головам комітетів ВР України за увагу до Харківщини й плідну співпрацю. Постійно підтримуємо зв'язок із Парламентом. Спільно працюємо на благо нашої області", - каже голова ОВА Олег Синєгубов.

Крім того, обговорили подальшу координацію дій між профільними комітетами Верховної Ради, народними депутатами й Харківською ОВА. Це важливо для стійкості регіону й мінімізації ризиків для громад, переконаний Олег Синєгубов.

Нагадаємо, також у Харківській області розширюється система підтримки ветеранів та членів їхніх родин. У фокусі – можливості для професійного навчання, відкриття власного бізнесу та працевлаштування за допомогою державних програм, грантів і компенсацій для роботодавців.

Харківська область ОВА
