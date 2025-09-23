11:45  23 сентября
В Киеве водитель скрылся после смертельного ДТП: его будут судить
23 сентября
$6 500 за молчание о СОЧ: хмельницкие полицейские заблокировали коррупционную схему
23 сентября
Избили и ограбили: полиция задержала подозреваемых в грабеже в Киеве
23 сентября 2025, 11:13

Харьковщина под обстрелами: один человек погиб, повреждены дома и энергосети

23 сентября 2025, 11:13
Фото: Национальная полиция
Один человек погиб и несколько населенных пунктов Харьковщины потерпели разрушения из-за вражеских обстрелов 

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российская армия наносила удары по Харьковскому, Богодуховскому, Изюмскому и Купянскому районам, используя управляемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты.

В городе Купянск погибла 65-летняя местная жительница.

В селе Прудянка Харьковского района FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Беспилотники также повредили несколько частных домов, хозяйственные постройки и энергосети в селах Перовское и Ивашки Золочевской общины.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области зарегистрировано 26 577 военных преступлений.

Напомним, в ночь на 23 сентября россияне запустили по Украине три баллистических ракет Искандер-М/KN-23 и 115 ударных БпЛА типов Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Зафиксировано попадание ракет и 12 ударных БПЛА на 6 локациях, а обломки сбитых беспилотников упали на 8 локациях.

